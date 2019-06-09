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В мире
В Болгарии задержали 16-летнего подростка, который готовил теракт
09.06.2019
15:16
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
6 часов назад
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
24 часа назад
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
09.11.2024
12:26
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
09.11.2024
09:28
Политика
Все
Новый этап электоральной гонки - 7 ноября в Беларуси начался сбор подписей от граждан
07.11.2024
17:34
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
22:35
Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии
06.11.2024
18:26
Избран руководящий состав Могилевской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
17:59
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
13:30
Общество
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Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
2 часа назад
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
3 часа назад
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
16 часов назад
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
16 часов назад
Экономика
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На выставке импорта в Шанхае белорусская делегация провела большой переговорный марафон
2 часа назад
В Калинковичском районе построили творожный цех с нуля - чем могут похвастаться сейчас
08.11.2024
15:02
Общая стоимость программы "Один район - один проект" составляет 9 млрд рублей
08.11.2024
14:38
Как программа "Один район - один проект" дала новую жизнь Витебской бройлерной птицефабрике
07.11.2024
22:58
Что позволило Петербургскому тракторному заводу снизить импортную составляющую
07.11.2024
16:37
В мире
Все
Политики Польши наперебой ябедничают Трампу друг на друга
1 час назад
Франция отправит Украине партию ракет дальнего радиуса действия SCALP
1 час назад
В Литве опасаются дефицита медпрепаратов из-за новой директивы ЕС
1 час назад
Атака БПЛА на Москву и Подмосковье: уничтожены 32 беспилотника, есть пострадавшие
3 часа назад
Регионы
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В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Будет ли создана в Беларуси государственная программа качества, рассказал Владислав Татаринович
04.11.2024
15:09
Новый храм знаний: в Осиповичах открыли школу на более чем 1 тыс. мест
04.11.2024
14:40
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Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
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14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
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21:23
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