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В Боливии автобус сорвался в овраг: есть жертвы
Страшная авария в Боливии. Автобус упал в овраг с высоты 200 метров. По меньшей мере 21 человек погиб, минимум 12 пострадали. Сообщается, что автобус направлялся в город Кильякольо. По словам водителя, из-за пыли на дороге он не смог вовремя заметить встречный автомобиль, резко затормозил и потерял контроль над транспортным средством.
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