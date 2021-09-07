В Боливии автобус сорвался в овраг: есть жертвы

Страшная авария в Боливии. Автобус упал в овраг с высоты 200 метров. По меньшей мере 21 человек погиб, минимум 12 пострадали. Сообщается, что автобус направлялся в город Кильякольо. По словам водителя, из-за пыли на дороге он не смог вовремя заметить встречный автомобиль, резко затормозил и потерял контроль над транспортным средством.