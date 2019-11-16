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В Боливии не утихают протесты. 5 погибших

В Боливии продолжаются столкновения. 5 сторонников экс-президента Эво Моралеса погибли, еще 50 ранены. Армия и военные не справляются с ситуацией в стране.
По словам руководителя местного департамента полиции, у погибших были обнаружены огнестрельное оружие, взрывчатка и самодельные гранатометы.

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