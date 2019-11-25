В Боливии новые президентские выборы пройдут не позднее 12 апреля будущего года. Соответствующий закон подписала Жаклин Аньес - временно исполняющая обязанности главы государства. Документ также официально отменяет итоги выборов, которые прошли в октябре, и победу в которых одержал Эво Моралес. К слову, ему баллотироваться вновь запрещено. В законопроекте указано, что люди, ранее занимавшие выборную должность два срока подряд, избираться больше не могут.



