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В Боливии пассажирский автобус рухнул с обрыва

31 человек погиб в автобусной аварии в Боливии.


Автобус рухнул в обрыв с высоты в 150 метров


Нескольким пассажиром удалось выжить - их доставили в госпиталь. Поисково-спасательная операция затруднена труднодоступностью места ДТП. Поэтому количество жертв может увеличиться. Причина аварии пока неизвестна.


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