В Боливии с треском провалилась попытка госпереворота

Попытка госпереворота в Боливии с треском провалилась. Один из генералов местной армии дал распоряжение восставшим частям окружить президентский дворец и объявил главу государства низложенным. Одновременно путчист заявил о создании военной хунты, которая, по его словам, должна "спасти отечество. Была произведена даже вялая попытка штурма президентской резиденции.

Президент Арсе призвал всех граждан страны встать на защиту демократии, а мировое сообщество - оказать давление на путчистов. Вскоре мятежного генерала объявили снятым с должности, а потом арестовали. Военные вернулись в казармы.

Можно было бы посчитать это обычной попыткой госпереворота, каких в истории Боливии было много, однако есть некоторые нюансы: