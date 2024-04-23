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В Боливии в толпу протестующих учителей полиция выпустила слезоточивый газ

В Боливии протестуют против бедности. В Ла-Пас полиция выпустила слезоточивый газ в толпу учителей, съехавшихся на митинг из разных регионов страны. Педагоги выступают против обязательного выхода на пенсию, а также требуют повышения выплат по возрасту и зарплат.

Несмотря на действия силовиков, лидеры профильного профсоюза заявили, что протесты будут продолжаться всю неделю, пока власти не выполнят их требования.

В целом в стране 140 тысяч учителей зависят от государственных расходов на образование.

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