В Боливии в толпу протестующих учителей полиция выпустила слезоточивый газ

В Боливии протестуют против бедности. В Ла-Пас полиция выпустила слезоточивый газ в толпу учителей, съехавшихся на митинг из разных регионов страны. Педагоги выступают против обязательного выхода на пенсию, а также требуют повышения выплат по возрасту и зарплат.