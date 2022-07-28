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В больницах Литвы станут экономить на отоплении и питании пациентов
В Литве зимой будут экономить на отоплении больниц и питании пациентов. Причина все та же - рост цен на энергоносители и электричество. Температура будет снижена везде, кроме реанимаций, детских отделений и родильных палат. С питанием два варианта: либо упразднить один прием пищи, либо заставить пациентов оплачивать кормежку. Бюджеты больниц правительство увеличивать отказалось, а это значит, при выросших ценах придется экономить: пациентам предложат есть меньше, греться под тремя одеялами, реже болеть или быстрее умирать.
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