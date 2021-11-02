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В Киеве отделения реанимации заполнены почти на 100 %, койко-места для COVID-пациентов - на 70 %
Крайне тяжелой остается эпидситуация в Украине. Власти Киева сообщили, что отделения реанимации в больницах уже заполнены почти на 100 %, койко-места для COVID-пациентов - на 70 %. Такое положение появилось не беспричинно, считают эксперты. Коррупция в здравоохранении, политические интриги в выборах вакцины и безразличие к судьбе собственных граждан. Теперь Украина переживает очередной всплеск заболеваемости, а люди вынуждены буквально драться за прививку. Телеканал "Перши Незалежны" выяснил, как люди оценивают новые санитарные ограничения и принуждение к вакцинации.
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