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В борьбе за президентское кресло США на данный момент лидирует Джо Байден - 50,5 % голосов
В США сохраняется политическая интрига, подсчет голосов в рамках всеобщих выборов продолжается. В борьбе за президентское кресло на данный момент лидирует бывший вице-президент и кандидат от демократов Джо Байден (у него 50,5 %). Нынешний хозяин Белого дома отстает не существенно (набрав 47,9). Исход голосования пока не определен.
Штаб Дональда Трампа накануне вечером призвал остановить подсчет из-за якобы нарушений работы с бюллетенями. Суды в двух значимых штатах - Мичигане и Джорджии - отклонили иски. А власти штата Невада, несмотря на призывы американского лидера не принимать поступившие после выборов бюллетени, заявили, что учтут все полученные по почте голоса вплоть до 10 ноября.
Подсчет голосов проходит на фоне уличных беспорядков
Столкновения с участием сторонников Трампа, Байдена и активистов Black Lives Matter в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Вашингтоне, Миннеаполисе и Чикаго. В общей сложности более сотни протестных акций.
В Нью-Йорке ночные протесты переросли в беспорядки, несколько человек задержаны. Так, одного из офицеров повалили на землю и стали душить металлической цепью. Нападавший уже под стражей. Еще один протестующий пришел на митинг с ножом, из-за чего был арестован.
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