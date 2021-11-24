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В Боснии шахтеры второй день бастуют у здания местного правительства
В Боснии второй день бастуют шахтеры у здания местного правительства. Причина - урезание зарплат и массовые увольнения. Босния готовится к вступлению в Евросоюз, а одно из условий членства - переход на зеленую энергетику и отказ от ископаемого топлива. В итоге для шахтеров европейское будущее страны предполагает как минимум смену работы, а то и жизнь на пособии.
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