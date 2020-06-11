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В Бостоне протестующие обезглавили памятник Христофору Колумбу

Еще одна статуя Христофора Колумба стала жертвой вандалов. Каменный памятник первооткрывателю обезглавили на севере Бостона. До этого он не раз терпел атаки. Предыдущий акт вандализма случился в Ричмонде, где статую Колумба облили краской и сбросили в озеро.

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