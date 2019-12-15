В Бостоне сотни человек в плавках, купальниках приняли участие в благотворительном забеге

Праздничная атмосфера витает буквально повсюду. В Бостоне сотни человек в плавках, купальниках и шапочках Санта-Клауса приняли участие в ежегодном благотворительном забеге. Бежать было непросто - на улице всего плюс 8 градусов, но смельчаки не побоялись сбросить с себя зимние пальто. Собрали порядка 100 тысяч долларов для детских спортивных команд.