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В Бостоне сотни человек в плавках, купальниках приняли участие в благотворительном забеге

Праздничная атмосфера витает буквально повсюду. В Бостоне сотни человек в плавках, купальниках и шапочках Санта-Клауса приняли участие в ежегодном благотворительном забеге. Бежать было непросто - на улице всего плюс 8 градусов, но смельчаки не побоялись сбросить с себя зимние пальто. Собрали порядка 100 тысяч долларов для детских спортивных команд.

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