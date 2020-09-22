В Ботсване разгадана тайна массовой гибели слонов

Животные стали жертвами микроводорослей, которые приводят к цветению водоемов. Многие из 330 погибших слонов были обнаружены как раз у таких цветущих прудов. По словам специалистов, климатические изменения и глобальное потепление могут привести к тому, что токсичное цветение воды станет еще более распространенным.