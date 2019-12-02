В Бразилии девять человек погибли в давке на вечеринке

Вечеринка в бразильском Сан-Паулу закончилась трагедией - погибли 9 человек. Причиной стала полицейская погоня. Стражи порядка преследовали двоих преступников на мотоциклах. Те сначала отстреливались, а затем попытались скрыться в толпе на подпольной дискотеке, где в это время находилось 5 000 человек. Перестрелка спровоцировала панику, люди падали на лестнице, а другие бежали прямо по ним. Преступникам в итоге удалось скрыться. Идет расследование.