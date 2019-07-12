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В Бразилии из-за паводка произошел частичный прорыв дамбы

В зоне потенциального подтопления проживает около 300 человек. Спасатели эвакуируют население, однако их работу затрудняет частично нарушенное дорожное сообщение. В начале года в другом бразильском муниципалитете из-за прорыва дамбы погибли более двух сотен человек, еще 20 до сих пор числятся пропавшими без вести.

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