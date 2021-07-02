Пока Северное полушарие изнемогает от жары, в Латинской Америке в самом разгаре зима. В Бразилии холода пришли на смену самой сильной за последние 100 лет засухе. В южных и центральных районах установился стабильный минус. В штате Санта-Катарина выпал снег. Аномальные холода распространились также по территории Аргентины и Уругвая. Столбики термометров опустились здесь до минус 15 градусов.

В то же время западные провинции Канады страдают от аномально высоких температур, жертвами уже стали не менее полутысячи человек. От жары погибли также около 80 жителей северо-запада США.

От зноя спасаются и в Европе - в Украине столбики термометров поднялись до отметки в плюс 36 градусов, а в Венгрии из-за жары объявлен наивысший - красный код опасности.