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В Бразилии холода пришли на смену самой сильной за последние 100 лет засухе
Пока Северное полушарие изнемогает от жары, в Латинской Америке в самом разгаре зима. В Бразилии холода пришли на смену самой сильной за последние 100 лет засухе. В южных и центральных районах установился стабильный минус. В штате Санта-Катарина выпал снег. Аномальные холода распространились также по территории Аргентины и Уругвая. Столбики термометров опустились здесь до минус 15 градусов.
В то же время западные провинции Канады страдают от аномально высоких температур, жертвами уже стали не менее полутысячи человек. От жары погибли также около 80 жителей северо-запада США.
От зноя спасаются и в Европе - в Украине столбики термометров поднялись до отметки в плюс 36 градусов, а в Венгрии из-за жары объявлен наивысший - красный код опасности.
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