В Бразилии на инаугурации Лулы да Силвы задержан мужчина с взрывным устройством

Задержан мужчина, пытавшийся проникнуть на инаугурацию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с взрывным устройством и ножом. Происшествие случилось в городе Бразилиа, сообщает РИА Новости со ссылкой на военную полицию.

В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару.

А в ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.