В Бразилии неизвестный поджег автобус с пассажирами

Пламенный протест. В Бразилии неизвестный разлил в салоне автобуса бензин, поджег его прямо у резиденции бразильского президента Жаира Болсонару. Таким образом он хотел выразить протест против политики главы государства. Чудом, никто из 10 пассажиров не пострадал.