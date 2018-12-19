В Бразилии несколько кварталов города Манаус превратились в пепелище

Шокирующие кадры приходят из Бразилии. Несколько кварталов города Манаус превратились в пепелище. Причиной стал мощный пожар. Возгорание началось в одном из бедных районов, где находились деревянные постройки. Затем пламя перекинулось и на каменные дома. Огонь уничтожил 600 зданий. Две с половиной тысячи местных жителей остались без крыши над головой. Пожарные долго не могли приступить к тушению пожара из-за аварии в электросети и припаркованных автомобилей.