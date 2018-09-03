В Бразилии огонь уничтожил миллионы экспонатов, 200 лет исследований и знаний

В Бразилии выясняют причины пожара в Национальном музее. Старейшее научное учреждение накануне сгорело дотла. Огонь за считанные минуты охватил все здание по деревянным перекрытиям. Уничтожены все коллекции. Это до 20 миллионов экспонатов - 200 лет исследований и знаний. Все произошло вечером, когда внутри не было посетителей. Четыре охранника успели покинуть пылающий музей.