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В Бразилии отменяют карнавал. США вводят карантин для приезжающих в страну

США вводят карантин для приезжающих в страну

В Великобритании участникам домашних вечеринок грозит штраф

В Великобритании, где продолжают фиксировать эпидемические рекорды, ввели штрафы для участников домашних вечеринок. Если их более 15 - наказание в 800 фунтов стерлингов. За последующее нарушение могут взыскать и до 6 тысяч. А организаторы заплатят 10 тысяч.

ЕС ограничит необязательные перемещения внутри Союза

В ЕС тем временем рассматривают возможность ограничения перемещений внутри Союза на период пандемии. При этом на саммите Евросоюза, отметили, что внешние границы должны оставаться открытыми.

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