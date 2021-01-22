В Бразилии отменяют карнавал. США вводят карантин для приезжающих в страну

В Великобритании, где продолжают фиксировать эпидемические рекорды, ввели штрафы для участников домашних вечеринок. Если их более 15 - наказание в 800 фунтов стерлингов. За последующее нарушение могут взыскать и до 6 тысяч. А организаторы заплатят 10 тысяч.