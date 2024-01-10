В Бразилии полицейский вертолет упал на проезжую часть

Авария произошла в юго-восточном штате Минас-Жерайс после того, как Федеральная дорожная полиция отреагировала на аварию с участием двух тракторов и трех грузовиков. В результате этого ДТП каждый из водителей получил травмы. Экипаж воздушного судна должен был доставить одного из пострадавших шоферов в больницу, но сразу после взлета рухнул.