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В Бразилии полицейский вертолет упал на проезжую часть

Вертолет бразильской полиции упал на проезжую часть. Все случилось после нескольких секунд после взлета.

Авария произошла в юго-восточном штате Минас-Жерайс после того, как Федеральная дорожная полиция отреагировала на аварию с участием двух тракторов и трех грузовиков. В результате этого ДТП каждый из водителей получил травмы. Экипаж воздушного судна должен был доставить одного из пострадавших шоферов в больницу, но сразу после взлета рухнул.

Сообщается, что несмотря на очень жесткую посадку, никто из шести пассажиров вертолета не пострадал.

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