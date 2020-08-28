В Бразилии продолжаются столкновения полиции с наркоторговцами

В бразильском Рио-де-Жанейровторые сутки продолжаются столкновения между полицией и боевиками наркокартелей.Два человека погибли, не менее десятка ранены(двое были взяты бандитами в заложники). Спецназ применяет автоматическое оружие, жителям трущоббез особой нужды запрещено выходить на улицы. Конфликт начался с перестрелки конкурирующих наркоторговцев, которые делили сферы влияния. Преступники тут же объединили силы против прибывших полицейских. Конфликт развернулся в нескольких десятках метров от знаменитого Самбодрома в Рио.



