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В Бразилии растет количество жертв водной стихии

В Бразилии растет количество жертв водной стихии. От сезонных ливней и оползней в северо-восточном штате Пернамбуку погибли 106 человек. Еще 10 числятся пропавшими без вести. Сильные ливни спровоцировали выход рек из берегов. Потоки грязи смывают все на своем пути.

Более 6 тысяч местных жителей остались без крыши над головой. Еще около 25 ранены.

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