В Бразилии растет количество жертв водной стихии. От сезонных ливней и оползней в северо-восточном штате Пернамбуку погибли 106 человек. Еще 10 числятся пропавшими без вести. Сильные ливни спровоцировали выход рек из берегов. Потоки грязи смывают все на своем пути.