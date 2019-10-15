В Бразилии рухнул жилой дом

Срочные новости приходят из Бразилии. В Форталезе обрушилось семиэтажное жилое здание. Инцидент произошел в фешенебельном районе города. Погиб по меньшей мере один человек, несколько прохожих пострадали. Под завалами могут находиться от 10-ти до 15-ти человек. Экстренные службы проводят на месте ЧП поисково-спасательную операцию. Причина обрушения выясняется. Власти в целях безопасности эвакуируют жителей соседних домов.