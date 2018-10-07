В Бразилии сегодня - президентские выборы

За пост лидера страны будут бороться 13 кандидатов. В первом туре, согласно опросам, победит представитель ультраправых Жаир Болсонару. Он хвалит Пиночета, с презрением относится к защитникам прав женщин и секс-меньшинствам, оскорбляет иммигрантов, отмечает Би-Би-Си. Все это нравится почти трети избирателей. Основной соперник - в прошлом министр образования Фернандо Аддад, кандидат от левой коалиции. Он хочет восстановить контроль за национальными богатствами. Выборы президента Бразилии проходят на фоне массовой безработицы. Согласно опросам и прогнозам аналитиков, никто из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов. Во втором туре победу, скорее всего, одержит Аддад.