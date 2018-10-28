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В Бразилии сегодня второй тур президентских выборов

В них участвуют два кандидата - ультраправый Жаир Болсонару и левый представитель Партии трудящихся Фернанду Аддад. В первом туре Болсонару набрал 46 процентов, Аддад - 29. По итогам опроса, ультраправый кандидат сохраняет лидерские позиции. В начале президентской кампании он заявлял, что его кумир - американский лидер Дональд Трамп. К слову, в Бразилии есть штраф за неявку на избирательный участок, правда, символический - порядка одного доллара. 

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