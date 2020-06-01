В Бразилии снова вспыхнули протесты

В Сан-Паулу изначально демонстранты требовали отменить введенные президентом меры по восстановлению экономики. Чуть позже на улицы вышли люди, поддерживающие снятия ограничений. Они хотят, чтобы им дали работать. В результате - митинг перешел в столкновения противостоящих сторон. Для разгона демонстрантов полиции пришлось применить слезоточивый газ.



Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о намерении вывести страну из кризиса, пришедшего из-за карантина. Государство открыло границы для торговли с соседями и уже открыло часть предприятий.



