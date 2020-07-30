В Бразилии сняли запрет на въезд иностранцев, прибывающих на самолетах

Теперь граждане любой страны могут прилететь в Бразилию при наличии у них медицинской страховки на время поездки. Напомним, воздушные границы были закрыты в стране с марта. Что касается сухопутных, то здесь запрет на въезд будет действовать еще в течение августа. Сейчас Бразилия на втором месте в мире по числу зараженных COVID-19, уступает лишь США.



