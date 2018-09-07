За месяц до выборов в Бразилии совершено покушение на кандидата в президенты. Во время предвыборного митинга депутата от правой Социал-либеральной партии Жаира Болсонару ударили ножом прямо из толпы. Политик госпитализирован в тяжелом состоянии, его участие в дальнейшей гонке теперь под вопросом. Нападавший задержан: это местный житель, ему 40 лет. Он признался, что действовал, исходя из личных мотивов. В полиции сообщили, что в деле о покушении есть еще один подозреваемый.