В Бразилии стартовал ежегодный карнавал

В Бразилии сейчас самое время карнавалов. Во многих городах в эти дни гремят барабаны, разворачиваются красочные танцевальные шествия, до утра не заканчиваются уличные гулянья. Главное событие праздника - парад самбы, в котором соревнуются представители лучших танцевальных школ. Над созданием декораций и костюмов много месяцев работают лучшие бразильские дизайнеры.



Невероятно зрелищные выступления каждый год привлекают в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Форталезе и другие бразильские города миллионы туристов. На неделю вся страна погружается в атмосферу праздника. Парад чемпионов на самбодроме в Рио ждем в следующую субботу. На нем мастерство танца продемонстрируют лучшие школы.



