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В Бразилии стартовал ежегодный карнавал
В Бразилии сейчас самое время карнавалов. Во многих городах в эти дни гремят барабаны, разворачиваются красочные танцевальные шествия, до утра не заканчиваются уличные гулянья. Главное событие праздника - парад самбы, в котором соревнуются представители лучших танцевальных школ. Над созданием декораций и костюмов много месяцев работают лучшие бразильские дизайнеры.
Невероятно зрелищные выступления каждый год привлекают в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Форталезе и другие бразильские города миллионы туристов. На неделю вся страна погружается в атмосферу праздника. Парад чемпионов на самбодроме в Рио ждем в следующую субботу. На нем мастерство танца продемонстрируют лучшие школы.
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