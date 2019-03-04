В Бразилии стартовал самый известный в мире карнавал

До конца недели Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу - во власти зажигательных танцев его участников. Ключевое событие праздника - парад школ самбы. Над номерами работают лучшие хореографы, а костюмы создают лучшие дизайнеры и шьют самые известные портные. По прогнозам местных властей, в этом году в танцевальных шествиях примут участие около 7-ми миллионов человек, в числе которых - до полутора миллионов туристов.