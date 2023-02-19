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В Бразилии стартовал знаменитый карнавал

Яркие огни, красочные маски и завораживающие танцы. В Бразилии стартует знаменитый карнавал. На улицах Рио-де-Жанейро собираются тысячи людей.

Торжества будут продолжаться целую неделю до 25 февраля. Самые масштабные парады запланированы на сегодня и завтра.

Фото:pixabay.com

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