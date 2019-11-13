В Бразилии стартует саммит БРИКС

В Бразилию съезжаются главы государств - участниц саммита БРИКС. Ночью в столицу прибыл Председатель КНР Си Цзиньпин. В скором времени в Бразилию прилетит Владимир Путин. Напомним, в саммите принимают участие представители Бразилии, Индии, России, Китая и ЮАР. Главной темой мероприятия станет укрепление связей между деловыми кругами пяти стран.



