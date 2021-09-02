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В Бразилии тюремщики необычно поздравили завсегдатая их заведения
Тюремное совершеннолетие. В Бразилии тюремщики необычно поздравили завсегдатая их заведения.
Факт
Этого парня арестовывали уже раз 20, но до сих пор не могли ему ничего предъявить, поскольку тот был несовершеннолетним.
Наконец хулигану исполнилось 18 лет.
И волей судьбы день рождения он встречает не в кругу семьи, а снова в тюремных застенках: накануне попался на продаже наркотиков. Полицейские на радостях и торт подарили, и песенку спели.
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