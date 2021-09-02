В Бразилии тюремщики необычно поздравили завсегдатая их заведения

Этого парня арестовывали уже раз 20, но до сих пор не могли ему ничего предъявить, поскольку тот был несовершеннолетним.



Наконец хулигану исполнилось 18 лет.

И волей судьбы день рождения он встречает не в кругу семьи, а снова в тюремных застенках: накануне попался на продаже наркотиков. Полицейские на радостях и торт подарили, и песенку спели.

