В Бразилии упал пассажирский самолет, на борту было 62 человека

Пассажирский самолет, на борту которого находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал G1.

По его данным, речь идет о самолете модели ATR 72, который предназначен для перевозки около 68 пассажиров. Он совершал внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс.

Информации о жертвах или пострадавших портал не приводит.

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