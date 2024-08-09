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В Бразилии упал пассажирский самолет, на борту было 62 человека

Пассажирский самолет, на борту которого находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал G1.

По его данным, речь идет о самолете модели ATR 72, который предназначен для перевозки около 68 пассажиров. Он совершал внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс.

Информации о жертвах или пострадавших портал не приводит.

Фото:

g1.globo.com/

Дополнено в 22:10

Поступают сообщения о крушении в Бразилии пассажирского самолета, который рухнул неподалеку от города Виньеду. Он выполнял внутренний рейс, на борту находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Лайнер упал с высоты 6 километров. Спастись, как сообщается, не удалось никому. Известно, что на месте падения лайнера вспыхнул сильный пожар из-за разлившегося топлива. Официальных заявлений о причинах аварии пока нет.

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