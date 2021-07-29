ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Бразилии выпал снег

В Бразилии прошел снегопад. За несколько часов провинцию Риу-Гранди-ду-Сул занесло снегом. На улицах сугробы. Метеорологи предупреждают, что температура может упасть до минус 8 градусов по Цельсию.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все