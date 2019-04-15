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В бразильском Сан-Паулу прошли необычные гонки

С ветерком, но без двигателя. В бразильском Сан-Паулу прошли необычные гонки. Платформы на колесах, не оснащенные двигателями внутреннего сгорания съезжали с горки по пандусу.

Победителей жюри определяло по внешнему виду транспортного средства. Поэтому участникам конкурса пришлось проявить смекалку. С горы летали большие пирамиды и даже гигантские пляжные тапочки. А форма одной из платформ напоминала контейнер для еды на вынос.

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