С ветерком, но без двигателя. В бразильском Сан-Паулу прошли необычные гонки. Платформы на колесах, не оснащенные двигателями внутреннего сгорания съезжали с горки по пандусу.



Победителей жюри определяло по внешнему виду транспортного средства. Поэтому участникам конкурса пришлось проявить смекалку. С горы летали большие пирамиды и даже гигантские пляжные тапочки. А форма одной из платформ напоминала контейнер для еды на вынос.



