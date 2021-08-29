В бразильском штате Эспириту-Санту открыли 35-метровую статую Гаутамы Будды

В Эспириту-Санту открыли 35-метровую статую Гаутамы Будды. Она превосходит по размеру знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.



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