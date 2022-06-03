В Бремене вводят "украинский налог" для бизнеса, а во Франции бастуют дипломаты

Антироссийские санкции проявляются в странах Европы самым неожиданным образом. Уже известно, что после апрельского повышения цен на тепло и электричество британцев ждет еще одно в октябре. 10 миллионов англичан впали в так называемую энергетическую бедность. Теперь власти Великобритании изобретают способы, как не дать обездоленным замерзнуть будущей зимой. Бедным семьям собираются раздать по 600 фунтов (деньги эти взыщут с энергетических компаний). Но принцип "Тришкина кафтана" не работает даже в Лондоне. Поставщики тепла и электричества завышают цены не из жадности, а потому что дорожают энергоносители. Они же грозят правительству массовыми банкротствами, если энергоналог для юрлиц все-таки введут.

В Бремене вводят "украинский налог" для бизнеса

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/7d1/23d9oci2np2n91xslsyr6kytp3c77rwh.jpg

А в Бремене местные власти намерены ввести налог на сверхприбыль. Предприниматели будут платить дополнительные 10 % с доходов, которые якобы резко выросли из-за войны в Украине. Бизнесмены признают, что товарооборот в денежном выражении действительно вырос. Однако случилось это из-за высокой инфляции и о сверхприбылях речь не идет.

Во Франции бастовали дипломаты

Самый необычный эффект санкции имели во Франции. Здесь бастовали дипломаты, включая послов и чиновников МИД. Они недовольны сокращением средств, выделяемых на внешнеполитическую деятельность. Кроме того, резко упал престиж профессии. В нее приходят люди случайные, поскольку зарплаты снижаются. Забастовка эта, может, и не является непосредственным результатом санкционного кризиса, но так или иначе с ним точно связана.