В Британии беженцы жалуются на недостаточно здоровую пищу

В британском аэропорту Хитроу бастуют сотни мигрантов. Они недовольны условиями жизни, которые им предоставляет Туманный Альбион. В частности, беженцы жалуются на недостаточно здоровую пищу. Отметим, сейчас они проживают в отеле аэрогавани. И там они могут ожидать по несколько месяцев разрешение на предоставление убежища.