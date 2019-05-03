В Британии испытали модель первого сверхзвукового летательного аппарата без закрылков

Беспилотник "Магма" разработали ученые из Манчестерского университета с использованием титановых деталей, изготовленных на 3D-принтере. Первый в истории авиацииАппарат маневрирует при помощи потоков воздуха, которые на сверхзвуковых скоростях через щели на крыльях выбрасывает двигатель. По словам разработчиков, такая технология легче, надежнее и дешевле в эксплуатации. Кроме того, благодаря меньшему числу зазоров и граней самолет становится практически незаметным для радаров.