ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Британии испытали модель первого сверхзвукового летательного аппарата без закрылков

Беспилотник "Магма" разработали ученые из Манчестерского университета с использованием титановых деталей, изготовленных на 3D-принтере. Первый в истории авиацииАппарат маневрирует при помощи потоков воздуха, которые на сверхзвуковых скоростях через щели на крыльях выбрасывает двигатель. По словам разработчиков, такая технология легче, надежнее и дешевле в эксплуатации. Кроме того, благодаря меньшему числу зазоров и граней самолет становится практически незаметным для радаров.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все