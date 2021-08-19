В Британии манифестанты обвиняют в происходящем в Кабуле свою политическую элиту

Недальновидные действия западных политиков выливаются в массовое недовольство своих же граждан. В Британии демонстранты собрались на Парламентской площади осудить недостаточную правительственную поддержку жителям Афганистана. Манифестанты считают виноватыми в происходящем в Кабуле свою политическую элиту. Митингующие держали транспаранты перед зданием парламента. Плакаты включали изображения людей, тяжело раненых в Афганистане, с подписью "Защитите наших близких!".



