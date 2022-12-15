В Британии массовые забастовки госслужащих, почтальонов, работников транспорта

К общенациональной стачке присоединились и около 300 тыс.медсестер. Протестующие требуют улучшения условий труда, увеличения числа рабочих мест и повышения зарплаты. Инфляция в стране больше 10 %. Новые отраслевые протесты намечены на декабрь и январь. По оценке издания The Times, в них примут участие свыше миллиона человек. Правительство уже рассматривает варианты изменения законодательства, регулирующего проведение забастовок, но до Рождества принять его не удастся.