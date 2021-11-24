В Британии могут отказаться от наличных денег из-за их постепенного исчезновения из экономики страны. Об этом сообщает Bloomberg. Востребованность кредитных и дебетовых карт, а также развитие онлайн-технологий в будущем снизят роль наличных денег в транзакциях на территории Великобритании. При этом пандемия лишь ускорила цифровизацию в данной области. Сейчас Банк Англии и Казначейство Британии изучают вопрос о том, следует ли принять цифровую валюту в качестве равного платежного средства.