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В Британии могут отказаться от наличных
В Британии могут отказаться от наличных денег из-за их постепенного исчезновения из экономики страны. Об этом сообщает Bloomberg. Востребованность кредитных и дебетовых карт, а также развитие онлайн-технологий в будущем снизят роль наличных денег в транзакциях на территории Великобритании. При этом пандемия лишь ускорила цифровизацию в данной области. Сейчас Банк Англии и Казначейство Британии изучают вопрос о том, следует ли принять цифровую валюту в качестве равного платежного средства.
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