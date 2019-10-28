В Британии мужчина застрял на высокой дымовой трубе

Инцидент произошел в городе Карлайл - на северо-западе Соединенного Королевства. К слову, высота трубы около 90 метров, и висит мужчина на ней вверх ногами на протяжении нескольких часов. Спасатели пытаются вернуть англичанина на землю, но им пока это не удается.