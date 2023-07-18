3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Британии не рады мигрантам
В Братании намерены жестко бороться с мигрантами. Парламент страны принял билль о нелегальной миграции. Будущий закон наделит МВД правом задерживать нелегалов, не рассматривать их прошения об убежище и высылать их в безопасные третьи страны. Согласно официальной статистике, число нелегалов, пересекающих Ла-Манш с целью добраться до Соединенного Королевства, только в прошлом году составило почти 46 тысяч человек. Это на 60 процентов больше показателей 2021 года. По данным МВД королевства, содержание нелегалов обходится налогоплательщикам в 7 с половиной миллионов долларов в день.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей