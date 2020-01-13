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В Британии неизвестный напал с ножом на прохожих

Четыре человека ранены, один из них в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на трамвайной платформе в центре Манчестера. По словам очевидцев, началась паника. 30-летний нападавший задержан. Полиция выясняет его мотивы.

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