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В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II

В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II

В Британии объявили десятидневный национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой нателеканал Sky News.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

"Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы", - говорится в сообщении телеканала.

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