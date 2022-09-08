В Британии объявили национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II

В Британии объявили десятидневный национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой нателеканал Sky News.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.